Nieuwjaarsvieringen op de tocht door harde wind

Op de A'Dam Toren zou een 'spectaculaire vuurwerk- en droneshow' plaatsvinden, maar de organisatie weet nog niet of het veilig genoeg is. Morgenochtend om 10.00 uur vindt er een 'last call' plaats, laat een voorlichter weten.

In Floradorp in Noord zou het traditionele vreugdevuur, dit keer de 70ste editie, om 0.00 uur aangestoken worden. Noorderlingen zijn inmiddels al volop bezig met de opbouw. Ook hier is het nog de vraag of het veilig kan. Volgens een woordvoerder van het stadsbestuur kijkt de driehoek (burgemeester, politie en justitie) vandaag of het door kan gaan. Later vandaag komt er mogelijk uitsluitsel.