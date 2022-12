Komende maanden meer vliegtuigen laag over Amsterdam wegens onderhoud Zwanenburgbaan

De Zwanenburgbaan van Schiphol ondergaat vanaf de eerste week van januari groot onderhoud. De landings- en startbaan is daardoor tot half april niet beschikbaar voor het vliegverkeer. Het gebruik van de Buitenveldertbaan, waardoor de vliegtuigen laag over de stad aanvliegen, wordt daardoor geïntensiveerd.

De Zwanenburgbaan is in de jaren zestig aangelegd, tijdens het grote onderhoud worden er werkzaamheden uitgevoerd die eens in de 40 tot 60 jaar noodzakelijk zijn. Zo wordt het asfalt van de start-en landingsbaan volledig vernieuwd, een oppervlakte van zo'n kleine 86 voetbalvelden.

Ook het landingssysteem van de baan wordt vernieuwd, dit gebeurt zowel tijdens als na de werkzaamheden. De bedoeling is dat als het onderhoud is afgerond, de baan weer kan worden ingezet voor het vliegverkeer. Maar omdat er nog wordt gewerkt aan het landingssysteem kunnen vliegtuigen uit het zuiden voor een periode van zes weken, dat is ongeveer tot eind juni, alleen bij goed zicht landen.

Andere aanvliegroute

Vanwege de lange sluiting moet het vliegverkeer dat normaal gesproken op de Zwanenburgbaan start en land omgeleid worden naar de andere banen van Schiphol. Een groot deel daarvan zal voor de rekening komen van de Buitenveldertbaan, die aanvliegroute gaat onder meer over Zuidoost, Buitenveldert en Amstelveen. Ook de Oostbaan en de Kaagbaan worden gebruikt om het vliegverkeer op te vangen.

Het vliegverkeer dat in de nacht normaal gesproken gebruikmaakt van de Zwanenburgbaan wordt tijdens de onderhoudsperiode omgeleid naar de Aalsmeerbaan. De Zwanenburgbaan is 's nachts af en toe in gebruik, maar alleen wanneer de Kaagbaan niet beschikbaar is vanwege weersomstandigheden.