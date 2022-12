6 jaar cel en behandeling geëist in verkrachtingszaak Oud-West

Het Openbaar Ministerie eist zes jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen Miljentho B., een 23-jarige man die terecht staat voor het verkrachten en beroven van een destijds twintigjarige Amsterdammer. Omdat de kans op herhaling groot is, wordt ook verplichte behandeling van de verdachte geëist.

Zowel slachtoffer als verdachte zijn afwezig, vrijdagochtend bij de start van de inhoudelijke zitting aan de Parnassusweg in Amsterdam. Aanvankelijk wil de officier van justitie dat de zaak pas kan starten als de verdachte aanwezig is, maar de rechtbank gaat daar niet in mee.

Daarmee kan de zaak van start. Het draait om wat een destijds negentienjarige Amsterdammer afgelopen zomer is overkomen.

Beroving en verkrachting

Het slachtoffer loopt B. afgelopen zomer tegen het lijf na een avondje stappen. Op 25 juli wandelt hij over straat in Oud-West, als hij in de vroege ochtend op het Leidseplein geen taxi kan vinden. De verdachte, in gezelschap van twee vrienden, sommeert hem mee te komen en deelt klappen uit. Vervolgens wordt het slachtoffer gedwongen zijn tas, jas en bril aan het drietal te geven.

Daar houdt het niet op. Het slachtoffer wordt in een hoek op de knieën geduwd en gedwongen tot seks.

Dit alles is vastgelegd op camerabeelden. Aanvankelijk doet het slachtoffer alleen aangifte van beroving. Als hij door de recherche werd geïnformeerd over het bestaan van videobeelden van alle gebeurtenissen, geeft hij toe dat er meer is voorgevallen.

De verdachte wordt, samen met zijn twee kompanen, niet lang na de gebeurtenissen aangehouden. B. zegt dat hij geen herinnering heeft van de zedendelicten. De beroving herinnert hij zich wel.

"Hij schaamt zich"

De moeder van het slachtoffer voert namens hem het woord. Haar zoon, zegt ze terwijl ze staand en met vaste stem een uitgeschreven verklaring voorleest, schaamt zich diep. "Hij schaamt zich voor het feit dat hij slachtoffer is. Hij schaamt zich voor het feit dat hij verkracht is." Lange tijd vertelt hij zijn moeder dat het is gebleven bij een poging tot verkrachting - en geen verkrachting, wat met de gedwongen orale seks wel degelijk gebeurd is.

Het duurt maanden voordat ze moet vernemen wat er echt gebeurd is. Via de media. "De pers schroomde niet om alle details te noemen."

De gevolgen zijn enorm voor haar zoon, vertelt zijn moeder de rechtbank. "Hij wil dat u weet dat zijn leven voor altijd is veranderd." Tot besluit vertelt ze dat haar zoon hoopt dat B. een lange gevangenisstraf krijgt. "Hij is een gevaar en mijn zoon vreest voor herhaling."

Cel

De officier van justitie spreekt van een 'straatroof met ongelooflijk veel geweld', met grote gevolgen voor het slachtoffer. "Op camerabeelden is de volkomen wanhoop te zien, dat hij dit moet ondergaan."

Ondanks de moeilijke jeugd van de verdachte en de antisociale persoonlijkheidsstoornis die is vastgesteld, gaat het OM uit van gehele toerekeningsvatbaarheid. De 20.000 euro, die het slachtoffer als schadevergoeding eist, is volgens de officier gerechtvaardigd. "De verdachte heeft alleen gedacht aan zijn eigen genot, en daarmee een vrolijke, opgewekte jongen beschadigd."

Het OM eist een gevangenisstraf van zes jaar, met aftrek van voorarrest. Daarnaast mag B. niet terugkeren in de samenleving zonder behandeld te zijn, vindt het OM: het risico op herhaling is groot.