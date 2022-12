'Directeur instituut vrouwengeschiedenis en emancipatie ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag'

de Volkskrant sprak met drie oud-medewerkers van Atria, zij gaven aan dat Darmoni meermaals 'in haar bh of haar string' op de werkvloer heeft gestaan. Ook zou zij personeelsleden ongevraagd op het achterhoofd kussen en begon ze de wekelijkse vergadering met buikdansen, waar het personeel aan mee moest doen.

Volgens de oud-werknemers heerste er een 'angstcultuur' onder Darmoni. Zo zouden personeelsleden die kritiek uitten op haar koers of leidinggeven zijn weggepest of aan de kant zijn gezet. Uit gesprekken die de krant hield met de oud-medewerkers kwam naar voren dat de ondernemingsraad in 2020 al aan de bel trok over het gedrag van Darmoni. Daarnaast vertrokken in 2020 en 2021 in totaal 34 werknemers, dat terwijl Atria maar een personeelsbestand van zo'n 33 mensen heeft.