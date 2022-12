Creatieve beeldenstorm moet stad wakker schudden

Geef kunst en kunstenaars de ruimte - vóór het te laat is. De eerste editie van Beeld<en>Storm in de Oosterkerk wil het werk van onafhankelijke kunstenaars uit de tientallen kunstzinnige woon- en werkpanden in de stad zichtbaar maken. En dat is hard nodig, zeggen de deelnemers: "De huren zijn zo hoog dat kunstenaar straks een eliteberoep wordt."

"Je moet een lange adem hebben", verzucht Eva Schippers. Jarenlang had de Amsterdamse kunstenaar een atelier dat eigenlijk te klein was voor haar werk. "Ik was eerst onderhuurder en had eigenlijk alleen een muurtje. Maar toen ging ik heel veel doen voor het pand, bijvoorbeeld in commissies."

Dat pand is Plantage Dok, waar zo'n dertig kunstenaars en creatievelingen de ruimte hebben om te werken. "Na drie jaar kwam er een kleine ruimte vrij, maar nu, na zes jaar, krijg ik een ruimte die geschikt is voor het werk dat ik maak."

Creatieve Stelling Amsterdam

Zo'n plek is meer dan een werkruimte, zegt Schippers. "Je bent bezig met zoveel andere zaken naast de kunst. Acquisitie, exposeren, je bijbaantje." Een vaste en betaalbare werkplek betekent: één zorg minder, en de rust en ruimte die nodig is om je werk te kunnen doen.

Plantage Dok is samen met andere woon- en werkpanden verenigd in de Creatieve Stelling van Amsterdam. "We zijn twaalf jaar geleden ontstaan toen het Domijn, een gekraakte plek in Weesp, in de problemen kwam", vertelt Frederique van Rijn. "We zijn een verdedigingslinie van de vrije cultuurplekken die er nog zijn. Om voor elkaar op te staan."

Want dat soort plekken zijn er steeds minder in een stad waar onroerend goed voor wonen en werken schaars is. Van Rijn: "Vroeger kon je nog ruimtes kraken, maar dat is niet meer aan de orde. Huren zijn zó hoog dat kunstenaar een eliteberoep aan het worden is."

Donderpreken

De Creatieve Stelling van Amsterdam is al langer bezig om dit probleem op de kaart te zetten. Beeld<en>Storm is hun nieuwste initiatief, mede mogelijk gemaakt door Stadsherstel, sinds begin dit jaar eigenaar van de Oosterkerk. Kunstenaars van verschillende panden zetten er de komende dagen hun werk neer. Na de laatste dag, zaterdag, blijft de bomvolle kerk vol kunst één maand open voor bezoekers. "Als een soort gesamtkunstwerk", aldus Van Rijn.

Daarnaast zijn er de komende dagen optredens te zien en steken kunstenaars ouderwetse donderpreken af vanaf de kansel. Van Rijn kan niet wachten. "Hopelijk staan mensen schreeuwend op de preekstoel."

Beeld<en>Storm is tot en met 31 december 2022 te zien in de Oosterkerk.

