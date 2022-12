Meer dan 1.200 euro ingezameld voor 'kerstbonus' straatkrantverkoper Jamal

Om straatkrantverkoper Jamal, die bijna elke dag voor de Albert Heijn in de Kinkerstraat te vinden is, met een kerstbonus te verrassen, zette buurtbewoner Eloi Burke een crowdfundingactie op. Het bleek een succes: via de website Gofundme werd er meer dan 1.200 euro ingezameld.

Al jaren ziet hij hem met zijn straatkranten voor de Albert Heijn staan. "Altijd is hij vrolijk", begint Eloi op te sommen, "Hij is nooit aan het klagen, nooit chagrijnig, en altijd in voor een praatje." Eloi zorgde er de afgelopen jaren al voor dat Jamal daarom aan het eind van het jaar een bedankje van hem krijgt. "Meestal geef ik dan 40, 50 euro. Natuurlijk verdienen veel meer straatverkopers die zoiets verdienen, maar Jamal spreek ik het vaakst."

Kerstwens

Het idee om het dit jaar groter aan te pakken, kreeg hij nadat hij dit jaar een kaartje van Jamal in de brievenbus had gekregen. Wishing You a Merry Xmass, stond er onder meer op geschreven. Jamal had briefjes in de hele buurt bij mensen in de bus gestopt. "Ik wilde een moment nemen om jullie en jullie familie een fijne kerst te wensen", aldus Jamal, "Ik hoop dat jullie momenten van rust, blijdschap en dankbaarheid zullen vinden."

Eloi werd er zó vrolijk van, dat hij besloot het briefje op zijn story op Instagram te zetten. "Ik kreeg daarop zoveel enthousiaste reacties van mensen die hem ook kennen, dat ik dacht: misschien zijn er wel meer mensen die met de kerstbonus mee willen doen" Het idee sloeg aan. 91 mensen deden een duit in het zakje. En waar Eloi het doel had om 1.000 euro in te zamelen, kwam er 1.210 euro binnen.

Dik verdiend, vindt Eloi, die het opgehaalde bedrag op eerste kerstdag aan Jamal overhandigde. "Het was natuurlijk hartstikke mooi om te zien hoe blij hij ermee verrast was." Wat Jamal met het bedrag doet, mag hij helemaal zelf bepalen. "Hij zou de komende weken sowieso al vakantie vieren en hij vertelde me dat hij van een deel van het geld ergens een lekker hapje gaat eten."

