Herstel flat Slotermeerlaan gaat maanden duren, bewoners moeten elders verblijven

Het herstel van de brandschade in de flat aan de Slotermeerlaan kan tot twee maanden in beslag nemen. Dat schrijft wooncorporatie Woonzorg Nederland in een brief aan de bewoners. In de brief wordt huurders gevraagd om 'voor een langere periode onderdak te regelen.' Huurders hoeven in de tussenliggende periode geen huur en servicekosten te betalen.

In A.H. Gerardhuis, zoals de flat in Slotermeer heet, brak afgelopen vrijdag brand uit. Het vuur veroorzaakte schade aan elektriciteitsinstallatie, waardoor het gebouw zonder stroom zit.

De schade is "groot en complex", aldus Woonzorg in de brief. Daarnaast zijn de bedrijven die de wooncorporatie normaal gesproken inzet door de kerstvakantie moeilijker bezet. "Hierdoor is het helaas onmogelijk om snel een plan van aanpak te maken en uit te voeren", schrijft Woonzorg.

De huurders van het A.H. Gerardhuis kunnen tot 6 januari een kamer boeken in een hotel in Sloten. Bewoners die ergens anders willen verblijven, kunnen de kosten declareren bij Woonzorg. De prijs per nacht mag dan niet hoger dan 100 euro zijn.

