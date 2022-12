Daley Blind lijkt niet geheel vrijwillig te vertrekken bij Ajax. Hij schrijft in een bericht op Twitter dat het 'door omstandigheden zo is gelopen'.

"Met pijn in het hart en tranen in mijn ogen moet ik afscheid nemen van jullie en de club", schrijft Blind in het bericht aan de fans. Hij beschrijft hoe hij als zevenjarig jongetje voor het eerst op De Toekomst kwam. Spelen voor Ajax was volgens hem 'het allermooiste dat er is'.

De relatie met de fans noemt hij 'bijzonder', maar ook niet makkelijk. "Soms had ik het gevoel tegen een aantal van jullie te spelen en soms het gevoel dat ik net even iets sneller bekritiseerd werd dan menig ander speler. Ik weet niet of mijn gevoel juist is. Misschien niet."

Hij benadrukt wel dat de relatie met de fans geen reden is voor zijn afscheid. "Ik ben jullie ook dankbaar." Blind wijst op de 'onvergetelijke momenten' die hij met de supporters heeft beleefd, zoals de huldigingen op het Museumplein en de Champions League-avonden. "De keren dat jullie mijn naam scandeerden: 'kippenvel' keer op keer."

"Dit is niet hoe ik mijn einde bij Ajax had voorgesteld, maar door 'omstandigheden' is het zo gelopen", schrijft hij. "Ik hoop dat er ooit een juist moment komt om afscheid van jullie te nemen. Zorg dat Ajax Ajax blijft. Jullie zijn Ajax. En vergeet dus nooit, Wij zijn Ajax Wij zijn de beste!".

Twee weken geleden bracht De Telegraaf het bericht dat Blind van Ajax op zijn verzoek gratis mag vertrekken, maar Blind noemde het naar buiten komen van dat bericht toen 'jammer en typisch'. Vandaag liet Ajax weten dat zijn contract wordt ontbonden.