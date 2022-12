Gewonde bij schietpartij in Slotervaart, politie houdt drie verdachten aan

Rond 17.35 uur kwamen er meerdere meldingen bij de hulpdiensten binnen. Meerdere politiewagens, ambulances en een mobiel medisch traumateam zijn opgeroepen. Op foto's is te zien dat agenten als eersten medische hulp hebben verleend. Daarna nam personeel van de ambulance en het traumateam de zorg over.

Volgens een politiewoordvoerder is het slachtoffer aanspreekbaar. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Er hing enige tijd een politiehelikopter boven de wijk, maar de helikopter is inmiddels weggevlogen.

Ongeveer een uur na de schietpartij hebben agenten de drie verdachten opgepakt in een woning in de buurt. De politie vermoedt dat het gaat om een schietpartij in de 'relationele sfeer'. "Maar dat is een vermoeden, we weten dat nog niet zeker."