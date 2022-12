Winkel in de Kinkerstraat toont foto's winkeldieven

Iets gestolen of vergeten af te rekenen? Bij Alles Verrassing op de Kinkerstraat kom je er niet zomaar mee weg. Als mogelijke winkeldief komt je foto namelijk bij de kassa te hangen. Het zichtbaar tentoonstellen van winkeldieven is niet toegestaan, maar het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Privacy advocaat Minke Gommer ziet het vaker voorkomen: "Het is voor eigen rechtertje spelen."

"Pakken die handel, het is ons buurtje. Het moet netjes blijven" zegt een buurtbewoner. Een winkelende man sluit zich daarbij aan: "Ze moeten wel boeten." Toch zijn er ook andere geluiden. "Als het echte dieven zijn, dan moet de politie dit oplossen en niet de winkel", aldus een andere bezoeker.

"Het is in strijd met het portretrecht en de wet over de bescherming persoonsgegevens", vertelt privacy advocaat Minke Gommer. Foto's ophangen en het zichtbaar tentoonstellen van (mogelijke) winkeldieven is niet toegestaan. "Het is een flinke inbreuk op iemands privacy", zegt Gommers. Toch is het niet de eerste keer dat winkeliers dit doen.

Sigarenboer Dennis Voet heeft er schoon genoeg van, als er in 2004 voor duizenden euro's uit zijn sigarenwinkel wordt gestolen. Hij besluit het eigenhandig op te lossen en hangt foto's op van de winkeldieven. Dit zorgt voor veel media-aandacht en klandizie, maar binnen no time heeft Voet ook een aanklacht aan zijn broek. Een van de winkeldieven klaagt hem aan voor smaad en laster.

'Winkeldief' blijkt dementerende vrouw

Voet moet de foto's verplicht weghalen en een rectificatie op de deur hangen. Ook moet hij voor de rechter komen, omdat een van de winkeldieven een dementerende vrouw blijkt te zijn. Haar familie spant een zaak aan en de rechter doet de uitspraak dat het ophangen van de foto's in strijd is met de auteurswet en de wet bescherming persoonsgegevens.

Dit weerhoudt een supermarkt op de Oostelijke Handelskade er een paar jaar later er niet van om foto's op te hangen van een zakkenroller. Nadat AT5 hier een verhaal over maakt, besluit de supermarkt alsnog de foto's te verwijderen.

Toch ook begrip

Privacy-advocaat Minke Gommer heeft desondanks ook begrip voor winkeliers. "Je wil iets ondernemen als winkelier, maar toch geldt het principe in Nederland dat je onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is". Een medewerker van Alles Verrassing laat weten dat ze veel last hebben van winkeldieven en de foto's hebben opgehangen om hen af te schrikken. Verder wil de winkel geen reactie geven.

De Autoriteit Persoonsgegevens laat in een schriftelijke reactie weten dat (mogelijke) winkeldieven die in de winkel hangen, onder andere bij hen een melding kunnen doen. Zij gaan dan in gesprek met het bedrijf en kunnen een onderzoek starten, waarna een boete kan worden opgelegd of een last onder dwangsom. Een schadevergoeding claimen of rechtszaak aanspannen gaat eventueel via het civiel recht.

Om diefstal te voorkomen zijn er volgens de privacy-advocaat voor de winkel ook minder vergaande opties. "Te denken valt aan het delen van je gegevens met je personeel of collega-ondernemers." Ook oppert Gommer het plaatsen van detectiepoortjes. "Wel is het natuurlijk belangrijk dat je aangifte doet bij de politie."

Een winkelende vrouw let voortaan extra op in de winkel: "Denk jij dat ik iets ga meenemen? Ik kijk wel uit, straks hang ik ook."

