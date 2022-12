Amsterdamse prijzen voor nieuwe woonboten in Weesp

Woonbooteigenaren in Weesp, sinds begin dit jaar onderdeel van de gemeente Amsterdam, hebben volgend jaar een ligplaatsvergunning nodig. Nieuwe woonboten die in Weesp gaan liggen moeten vanaf juli Amsterdamse prijzen moeten betalen, terwijl ze nu niets hoeven te betalen.

Per 1 juli wordt een ligplaatsvergunning dus verplicht in Weesp, vanaf dan gelden de aangepaste regels uit die er nu zijn niet meer. Waar nu de ligging van woonboten wordt bepaald in het bestemmingsplan en er nu geen ligvergunning nodig is, moeten zij vanaf komende zomer net als in de rest van de stad een vergunning hebben. Door de fusie van eerder dit jaar verandert dit, omdat het stadsgebied Weesp nu onder Amsterdam valt.