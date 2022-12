Bewoners Slotermeerlaan kunnen komende dagen niet naar huis na flatbrand

Bewoners van de door brand getroffen flat aan de Slotermeerlaan in Nieuw-West kunnen de komende dagen nog niet terug naar hun woningen. Hen is gevraagd om tot zeker donderdag opvang te regelen. Afgelopen nacht werden acht flatbewoners in een hotel opgevangen, omdat zij geen slaapplek konden vinden bij vrienden of familie.

De brand ontstond zaterdagochtend in een meterkast in de kelder van de flat. In het gebouw wonen 219 studenten en starters, die voorlopig niet meer terug naar hun woning kunnen.

Het leek er gistermiddag op dat in totaal veertig bewoners moesten worden opgevangen in een hotel, maar uiteindelijk konden de meeste bewoners toch zelf voor een slaapplek zorgen. "Uiteindelijk hebben we voor acht studenten opvang in een hotel geregeld", meldt een woordvoerder van gebouweigenaar Woonzorg Nederland.

Voor bewoners die de komende dagen niet terecht kunnen bij vrienden of familie wordt opvang geregeld, aldus Woonzorg Nederland. "Op dit moment wordt het pand schoongemaakt en inventariseren we in hoeverre de elektriciteitsinstallatie beschadigd is", aldus de woordvoerder. "Hierna volgen herstelwerkzaamheden."