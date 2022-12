Zachte kerst met af en toe een bui

Om maar met de deur in huis te vallen: er komt definitief geen witte Kerst dit jaar, dat is de voorspelling van de weerdienst Weeronline. Het gaat namelijk vooral regenen. Zondag blijft het in de ochtend droog, maar is er in de middag kans op wat regen. Op Tweede Kerstdag is het overwegend bewolkt en er is kans op stevige buien.

Amsterdammers die hoopten op een witte Kerst moeten het dit jaar dus doen met regen. Eerste Kerstdag gaat het regenen, maar in de middag is er kans op wat zon. De temperatuur ligt tussen de 7 graden tot maximaal 12 graden. Tweede Kerstdag: stevige buien en wind Morgenochtend trekt vanaf de Noordzee een strook met stevige buien oostwaarts over het land en daarbij kan het soms flink doorplenzen. Maar net als op Eerste Kerstdag komt na regen zonneschijn. In de middag is het dan enige tijd behoorlijk zonnig. Na Kerst neemt de kans op licht winters weer toe. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

