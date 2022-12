Man die buurman in liesstreek stak krijgt zeven maanden celstraf

Een 56-jarige man is veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk, omdat hij deze zomer in de Egelantiersstraat in het centrum zijn buurman meerdere keren stak. Dat heeft de rechtbank deze week geoordeeld.

De steekpartij vond plaats op 18 juni van dit jaar. De dader en zijn partner hadden al lange tijd ruzie met hun buren. Bij de kelderboxen was er een worsteling ontstaan tussen beide buurmannen, waarbij de 56-jarige man bij zijn keel was gegrepen en in zijn rug was gebeten. Hij ging daarna een twee vleesmessen halen en stak zijn buurman drie keer.

Geprikt

Het slachtoffer had drie steekverwondingen in zijn liesstreek. Het ging om oppervlakkige steekverwondingen aan zijn linker scrotum en linker bovenbeen en één steekverwonding van twee centimeter diep in zijn bovenbeen. De 56-jarige man zei tegen agenten na de steekpartij dat hij zijn buurman 'geprikt' had.

Volgens de rechtbank ging het om een poging tot zware mishandeling. "Gelet op de aard van de verwondingen moet verdachte daarbij met kracht hebben gestoken. De benadeelde partij mag van geluk spreken dat zijn verwondingen niet ernstiger waren, zeker nu hij onder meer in zijn scrotum is geraakt", schrijft de rechtbank in het vonnis. Het slachtoffer heeft nog steeds lichamelijke en psychische klachten door de steekpartij.

Melden

Het voorarrest wordt afgetrokken van de zeven maanden gevangenisstraf. Tijdens de vier maanden voorwaardelijke straf moet hij zich regelmatig melden bij de reclassering en moet hij meewerken aan een behandeling. Ook mag hij zich een jaar lang niet in een straal van 500 meter rond het huis van zijn buurman vertonen en mag hij geen contact met de buurman opnemen.

De 56-jarige man moet ook een schadevergoeding van ongeveer 2400 euro aan het slachtoffer betalen.