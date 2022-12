Brand in flat aan Slotermeerlaan, bewoners uit woningen gehaald

De brand ontstond in een meterkast in de kelder van de flat. Brandweer en politie zijn aanwezig op de plek van de brand, onder meer met een hoogwerker. Ook is er veel brandweerpersoneel ter plekke om bewoners uit hun woningen te halen en op te vangen.



De brandweer laat weten dat iedereen die in het gebouw was in veiligheid is gebracht en dat er niemand gewond is geraakt. De Slotermeerlaan is op dit moment gedeeltelijk afgesloten voor auto's en fietsers, ook rijden tram 7 en bus 369 om.