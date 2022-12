Brand in flat aan Slotermeerlaan, weg afgesloten

In een flat aan de Slotermeerlaan in Nieuw-West is vanochtend brand ontstaan. De brandweer roept mensen die last hebben van de rook op om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.

Onduidelijk is nog hoe wat de oorzaak is van de brand. Brandweer en politie zijn aanwezig op de plek van de brand, onder meer met een hoogwerker. De Slotermeerlaan is op dit moment gedeeltelijk afgesloten. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

