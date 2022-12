College akkoord: drie windturbines van 200 meter hoogte bij Noorder IJplas

Er komen hoogstwaarschijnlijk drie windturbines van 200 meter hoogte bij de Noorder IJplas in Noord te staan. Het stadsbestuur ziet het plan van de initiatiefnemers zitten. Om schaduw op woningen te voorkomen zullen de windmolens niet altijd draaien.

De initiatiefnemers lieten de gemeente weten dat er door de hoogte minder windturbines nodig zijn. Anders zou het namelijk om vijf kleinere windturbines zijn gegaan. De drie grote windmolens zullen volgens hen 'minder hinder veroorzaken voor bewoners en de omgeving'.

"Het voorlopig standpunt van college is om positief te adviseren over het voorkeursalternatief van de initiatiefnemers: de turbines 1, 2 en 4 met een tiphoogte van 200 meter zijn haalbaar bij de Noorder IJplas", schrijft wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) in een brief aan de gemeenteraad. "Bij deze turbines zijn er geen onaanvaardbare risico's voor gezondheid en natuur, alsmede zijn er geen grote milieu-gevolgen op de woningbouwopgaven."

Het geluid zou binnen de normen vallen. Voor de zogeheten slagschaduw op woningen aan Zijkanaal H wordt de 'near to zero-benadering' gebruikt. "Op zonnige dagen betekent dat de turbines stilgezet worden zodra slagschaduw op de woningen komt. Op bewolkte dagen kan er door een tijdelijke opening in het wolkendek kortstondig wel slagschaduw ontstaan. De hoeveelheid additionele stilstand die hiervoor veroorzaakt wordt is maximaal 1 procent", aldus Pels.

In de toekomst kan er wel schaduw vallen op woningen in de woonwijken die nog gebouwd moeten worden. De initiatiefnemers gaan daarom nog met de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan in gesprek.

De windturbines komen aan de westzijde van de A10 Noord. Pels wil geen windmolens aan de oostzijze van dat deel van de snelweg. Eerder schreef ze al dat windmolens daar ervoor zorgen dat er minder woningen gebouwd kunnen worden. Dat wil het stadsbestuur niet. Pels: "Het doel van het college is immers om zowel de woon- als de klimaatcrisis te bestrijden."

Op 30 januari organiseren de initiatiefnemers een informatieavond. In februari of maart zullen ze een vergunning aanvragen bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. In de zomer neemt de omgevingsdienst een besluit.