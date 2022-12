GVB: metrostations vaker in 'noodtoestand' door intrappen poortjes

Wie wel eens met de metro reist is het in het verleden vast wel eens opgevallen dat naast de toegangspoortjes een deur zit die van tijd tot tijd wel eens openstond. Reizigers die niet voor hun rit wilden betalen, gebruikten de deur om oneigenlijk op het perron te komen.

Het GVB is daarom onlangs gestart met het op slot zetten van deze zogenoemde servicedeuren, veelal door middel van een kettingslot. Dat heeft echter een vervelend neveneffect: 'notoire misbruikers van het systeem' zoeken andere manieren om niet voor hun reis te hoeven betalen en trappen daarom de poortjes op de metrostations in.

Zodra een deurtje wordt ingetrapt, schieten de poortjes in een noodtoestand. Hierbij gaan alle poortjes direct open en kan er niet meer worden in- of uitgecheckt. Dit is uit veiligheidsoogpunt bedoeld zodat een metrostation bij een calamiteit snel kan worden ontruimd. Het gebeurt volgens het GVB soms dagelijks dat de poortjes in de noodtoestand verkeren.