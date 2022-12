Demente man (78) loopt weg uit VUmc, familie zeer bezorgd

Een 78-jarige man is maandag weggelopen uit het VUmc in Zuid. De familie van de demente man maakt zich grote zorgen.

"Mijn schoonzus ging op bezoek en was net te laat", vertelt een familielid. "Zijn kamergenoot zei tegen haar dat hij net tien minuten geleden zijn jas had aan gedaan en vertrokken was. Hij heeft Alzheimer in een beginstadium. Dus omdat hij niet in een vertrouwde omgeving was, is hij ontglipt."

Een woordvoerder van de politie zegt dat de recherche ook naar de man op zoek is. Er is gekeken of hij via het openbaar vervoer gevonden kon worden, maar dat is niet gelukt. Hij vraagt of mensen die weten waar de man nu is of waar hij zou kunnen zijn zich kunnen melden. Mogelijk wordt later vandaag ook een foto van de man verspreid.