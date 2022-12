Wie aan de Wallen denkt, denkt aan de ramen met brandende rode lampen. Maar als het aan D66 ligt worden de gordijnen van sekswerkers gesloten om overlast van feesttoeristen te verminderen. Sekswerkers zelf zijn fel tegen de plannen: "Wij zijn niet het probleem".

"Het is een insteek die ingaat tegen de rechten en het welzijn van sekswerkers", vindt Nadia van der Linde, bestuursvoorzitter van het Prostitutie Informatie Centrum op de Wallen. Ze heeft de afgelopen dagen veel gesprekken gehad met politici over de plannen van D66, want ze maakt zich zorgen om de veiligheid van sekswerkers. "Juist het contact door het raam heen is essentieel om een klant te kunnen screenen en om te kunnen bedenken 'zie ik deze persoon zitten als klant en zo ja voor welke diensten'?"

Maar volgens Ilana Rooderkerk (D66), initiatiefnemer van de plannen, zijn dit soort maatregelen nodig om het massatoerisme tegen te gaan. "Om te voorkomen dat je, zoals nu, allerlei toeristen uit Britse landen hebt die hier voor vrijgezellenfeesten komen, en mannen met piemelpakken die vernederende opmerkingen naar vrouwen maken."

Rooderkerk beaamt dat sekswerk een volwaardig beroep is, maar geen toeristische attractie moet zijn. "Wil je wat doen aan de doorgeschoten situatie op de Wallen, moet je alles aanpakken. Mensen komen voor de horeca en mensen komen om te blowen. Maar dat 'aapjes kijken', daarvan vraag ik me wel af: is dat nu iets wat nog wel past bij onze tijd?"

Onvoldoende veiligheid

Het baart Felicia Anna, zelf oud-sekswerker en nu actief bij belangenvereniging Red Light United, veel zorgen. "Met dit plan neemt de gemeente Amsterdam de keuze weg voor sekswerkers om hun eigen klanten te kiezen."

Volgens haar brengt het ook nog een ander risico met zich mee, namelijk dat sekswerkers hun huur voor de ruimtes opzeggen en vanuit ruimtes gaan werken waar weinig sociale controle is. "Want als je toch niet zichtbaar bent, dan kun je ook stoppen met de hoge huur betalen en in plaats daarvan vanuit je eigen woning werken. Dat brengt veel risico's met zich mee, want niemand die daar ziet wat er aan de hand is."

Dat kan niet de bedoeling zijn, vindt ook Rooderkerk. "We moeten op zoek gaan naar een manier waarop het veilig kan, want wij vinden ook dat het veilig moet gebeuren. Maar daar kun je ook andere oplossingen voor zoeken. Bijvoorbeeld met QR-codes op de ramen of door een reserveringssysteem, want nu mogen sekswerkers nog geen klanten online werven. Je moet wat ons betreft ook richting de toekomst gaan met de Wallen."

Het aanpakken van de raambordelen is de volgende stap in de strijd tegen het massatoerisme. Er komt al een blowverbod op straat en ook wordt er gewerkt aan een stay away-campagne die de feesttoerist moet overtuigen om juist niet naar Amsterdam te komen. Volgens sekswerkers moet niet naar hen gekeken worden als het gaat om overlast.

"Wij zijn niet het probleem", luidt de mening van Felicia Anna. "Het probleem is dat we geen politie en handhaving hebben. Je ziet zelfs nooit handhaving hier in de buurt, terwijl dit hun taak zou moeten zijn. Mensen leren om zich te gedragen."

Pilot met handhavers

Nadia van der Linde van het Prostitution Information Center (PIC) sluit zich hierbij aan: "Ik bedoel, eerst is het politiebureau gesloten en goh, daarna kwamen er meer problemen." Volgens haar is het wijs om te wachten op de resultaten van een nieuwe pilot die pas geleden is begonnen met speciale handhavers die gespecialiseerd zijn in crowd management en het sussen van geweld en overlast.

"Het lijkt me dat dit een hele goede stap is om de overlast te verminderen die bewoners ervaren. En ook de overlast die, in sommige gevallen, de sekswerkers ervaren."

Deze week dient Rooderkerk een motie in voor de plannen en zal ook gestemd worden. Volgens haar kan de motie op steun rekenen van een meerderheid van de gemeenteraad.