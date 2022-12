Veel ongelukken door gladheid, auto's glijden dwars over de snelweg

De gladheid zorgde zondagavond en -nacht voor een hoop incidenten op de weg. Hoeveel dit er rondom Amsterdam waren, is voor Rijkswaterstaat lastig te zeggen. Op beelden die AT5 opgestuurd kreeg, is te zien dat het op de A4 bij Sloten spekglad was. Meerdere auto's glijden de weg over.

Landelijk waren er vannacht zo'n vijfhonderd incidenten op de weg. In de provincie Noord-Holland waren dat er zeventig, laat Rijkswaterstaat aan AT5 weten. Het ging voornamelijk om eenzijdige ongevallen en kop-staartbotsingen. Op plekken waar het ondanks het strooien glad bleef, werden rijstroken en verbindingswegen afgesloten. Dat het op sommige plekken spekglad bleef, is te zien op een filmpje dat AT5 kreeg toegestuurd. Op de A4 vanuit de richting van Schiphol bij de afrit Sloten gleden meerdere auto's over de gehele breedte van de snelweg.



De grootste gladheid duurde tot ongeveer 2.00 uur vannacht, vanaf vanochtend is code oranje niet meer van kracht. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen