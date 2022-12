Overval op woning Minervaplein, bewoners met vuurwapen bedreigd

Een woning aan het Minervaplein in Zuid is zondagavond rond 23.30 uur overvallen. Er waren op dat moment meerdere mensen in de woning aanwezig.

Zij werden vervolgens door de overvallers bedreigd met een vuurwapen en tegen hun wil in vastgehouden. De politie laat weten dat de overvallers meerdere spullen hebben meegenomen uit de woning. De recherche doet verder onderzoek naar de overval. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

