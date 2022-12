Grootste gladheid voorbij: code oranje niet meer van kracht

De grootste gladheid in en rondom Amsterdam is voorbij. Vanwege ijzel kondigde het KNMI voor zondagavond code oranje af. Die waarschuwing is inmiddels beëindigd.

Zondagavond en -nacht werd door Rijkswaterstaat flink gestrooid om de gladheid tegen te gaan. Bovendien gold op alle wegen een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. De politie meldt op Twitter dat er meerdere keren een proces-verbaal moest worden opgesteld omdat automobilisten fors te hard reden. In het noordoosten en het oosten van het land kan het plaatselijk nog wel glad zijn vanochtend, daar geldt code geel. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

