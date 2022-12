Tientallen demonstranten op de Dam tegen snelle excuses slavernij

De manifestatie was georganiseerd door Sons of Slaves Brotherhood. Er waren op de Dam enkele toespraken van demonstranten, die opriepen de excuses door de Nederlandse regering niet te aanvaarden als deze op maandag worden aangeboden.

De demonstranten voegen zich bij meerdere organisaties die zich de laatste weken kritisch hebben geuit over het mogelijk aanbieden van de excuses op maandag. Ze vinden dat er meer tijd genomen moet worden en dat bijvoorbeeld 1 juli, tijdens Ketikoti, een beter moment is. Dan is het 150 jaar geleden dat er daadwerkelijk een einde kwam aan de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden.