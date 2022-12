Buiten slapen tijdens vrieskou in winddichte jas: 20.000 euro opgehaald voor goed doel

Veertig mensen hebben vannacht buiten in de kou bij de Tolhuistuin geslapen om geld op te halen voor de Sheltersuit Foundation. De organisatie maakt warme wind- en waterdichte jassen voor daklozen. Er is in totaal 20.000 euro opgehaald.

De groep was vanaf 20:00 uur buiten. Zij sliepen in de zogeheten sheltersuits, die gemaakt konden worden dankzij het geld, dat de afgelopen weken is opgehaald bij vrienden, kennissen en collega’s van de buitenslapers. De eerste uren was er een kampvuur en een heus programma met onder andere ademhaling- en kou-overlevings-technieken van Anouk Maas. Rond 23:00 uur gingen de ogen van de deelnemers dicht. Op dat moment was de temperatuur al gedaald tot -6. De actie duurde tot 08:00 uur. De sheltersuits worden binnenkort gewassen en uitgedeeld aan dak- en thuislozen. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

