Man bewusteloos geslagen en geschopt in parkeergarage vlak bij Leidseplein

In een parkeergarage in de buurt van het Leidseplein worden twee mannen in augustus zwaar mishandeld. Een van hen wordt, als hij bewusteloos op de grond ligt, nog tegen zijn hoofd geschopt. Hij houdt daar onder meer een gebroken kaak aan over, waaraan hij geopereerd moet worden. In deze aflevering van Bureau 020 beelden van een van de twee verdachten.

Op die beelden is de verdachte te zien in de parkeergarage aan de Tesselschadestraat, in de vroege ochtend van zaterdag 6 augustus. De twee slachtoffers zijn daar met twee vrouwen als ze worden benaderd door een man, die ze niet kennen. Hij biedt aan om hen naar huis te brengen. Even daarna komen de verdachte die op beeld staat en een andere verdachte naar het groepje toe. De verdachten krijgen ruzie met de man die de twee mannen en twee vrouwen naar huis wilde brengen. De twee vrouwen gaan er al snel vandoor, de twee slachtoffers willen het conflict sussen. Die ruzie wordt na een tijdje fysiek en de slachtoffers worden door de verdachten in elkaar geslagen. Een van de twee slachtoffers raakt zelfs bewusteloos en als dat zo is, wordt hij tegen zijn hoofd geschopt, waar hij een hersenschudding aan overhoudt. Later moet hij geopereerd worden aan een gebroken kaak. Het andere slachtoffer loopt een scheur in zijn kaakbeen op tijdens de mishandeling. De man die aanbood om het groepje naar huis te brengen, maakt na de mishandeling vanuit zijn auto een filmpje van een van de twee verdachten. Op dat filmpje is de verdachte zeer herkenbaar in beeld. Hij wordt ook door anderen herkend als de verdachte. "Het is natuurlijk heel naar dat je zulk zwaar letsel overhoudt aan een conflict waar je eigenlijk niets mee te maken had", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Wij willen graag weten wie de verdachte op de beelden is die medeverantwoordelijk is voor de mishandelingen. Heb je informatie van ons? Laat het dan weten." Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

