Halsema vindt Marokko 'morele winnaar' WK en bedankt betrokken Amsterdammers

Burgemeester Femke Halsema vindt dat Marokko de morele winnaar van het WK is. In een bericht op Instagram bedankt zij verder alle betrokkenen, die zich de afgelopen weken hebben ingezet in de stad rondom de WK-wedstrijden van Marokko.

"Grote dank aan de vaders, moeders, straatcoaches, ondernemers, wijkagenten, politie en andere betrokken organisaties die hun best hebben gedaan om er een feest van te maken", schrijft Halsema op Instagram. De burgemeester vindt de vierde plek die het Marokkaanse elftal in Qatar haalde mooi, zo zegt ze. "Voor mij de morele winnaar van het WK. Felicitaties aan alle Amsterdammers die de afgelopen weken zo intens met de voetballers hebben meegeleefd." Zaterdag verloor Marokko de wedstrijd tegen Kroatië om de derde plek. In tegenstelling tot voorgaande wedstrijden bleef het dit keer rustig in Amsterdam. Na eerdere wedstrijden waren er onder andere rond Mercatorplein en Tussen Meer ongeregeldheden. Daarbij werd onder andere zwaar vuurwerk afgestoken en moest de mobiele eenheid in actie komen om zo de rust te laten wederkeren. Zondagmiddag neemt Argentinië het op tegen Frankrijk in de finale van het WK. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

