Vijftien woningen en winkel beschadigd bij brand Rivierenbuurt

In een dak van een woning aan de Trompenburgstraat in de Rivierenbuurt is zaterdagmiddag een brand ontstaan. In totaal zijn vijftien woningen en één winkel beschadigd. De bewoners worden tijdelijk elders ondergebracht.

De brand ontstond rond 14.50 uur en sloeg snel naar de zolderetage waar deze vervolgens moeilijk te bereiken was. De brandweer schaalde om 15.30 uur op. Om 17.30 uur kon het sein brand meester worden gegeven, waarna de hele avond nog sloop- en nablus werkzaamheden zijn verricht. Alle woningen zijn ontruimd en de bewoners zijn opgevangen in een buurthuis. In totaal zijn vijftien woningen en één winkel voorlopig niet toegankelijk in verband met de schade. De bewoners worden tijdelijk elders ondergebracht. Bij de brand zijn geen mensen en dieren gewond geraakt. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Er wordt niet uitgegaan van brandstichting. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

