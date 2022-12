Man die huisgenoot in zijn rug stak krijgt 140 dagen celstraf

Delen via E-mail

Een 58-jarige man die in oktober 2021 bij een ruzie een huisgenoot met een mes in zijn rug stak, is door de rechtbank veroordeeld tot 140 dagen celstraf. Ook moet hij 800 euro schadevergoeding betalen.

Aan het incident op 17 oktober 2021 zouden al langere spanningen tussen de twee huisgenoten vooraf zijn gegaan. De rechtbank acht niet bewezen dat de man schuldig is aan poging tot doodslag, wel is hij nu veroordeeld voor poging tot zware mishandeling.

Worsteling

De man is op die dag aan het koken in de woning in West. Hij gebruikt daarbij een mes van ongeveer dertig centimeter. Als het slachtoffer de keuken binnen wil komen, duwt de man de deur dicht. Het slachtoffer krijgt de deur uiteindelijk toch open, waarna de twee ruzie krijgen.

Er ontstaat een worsteling en het slachtoffer wordt op een gegeven moment in zijn rug gestoken. In het ziekenhuis moet de wond gehecht worden, het slachtoffer loopt verder geen schade op aan onderliggende spieren. Wel houdt het slachtoffer psychische klachten en slapeloosheid over aan het incident.

Hoewel door een psychiater werd vastgesteld dat de man kwetsbaar was en last had van angstklachten, acht de rechtbank hem volledig toerekeningsvatbaar. De rechtbank rekent het de verdachte verder aan dat hij geen spijt heeft betuigd en de schuld bij het slachtoffer lijkt te leggen.