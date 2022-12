Bij de opening namen de bezoekers veel producten mee. "En dat is precies wat hard nodig is", vertelt Sybren Brands, een van de initiatiefnemers. "We kregen de vraag vanuit de gemeente en de Voedselbank of we niet een permanente locatie konden openen. Stijgende energieprijzen, hoge inflatie, het is nu nog noodzakelijker dan ooit. De afgelopen twee maanden is het aantal klanten van de Voedselbank met 25% gegroeid. Het is tijd voor actie."