Opnieuw veiligheidsrisicogebieden vanwege WK-wedstrijd Marokko

Burgemeester Femke Halsema wijst samen met de politie en het Openbaar Ministerie zaterdag vier plekken in de stad aan als veiligheidsrisicogebied. In deze gebieden kan iedereen door de politie gefouilleerd worden. Aanleiding is de WK-wedstrijd Kroatië - Marokko om 16.00 uur.

Het gaat om het Mercatorplein, Plein '40-'45 inclusief een deel van de Burgemeester De Vlugtlaan, Tussen Meer en Insulindeweg/Molukkenstraat. "De vorige wedstrijden van het Marokkaanse elftal hebben in de verschillende gebieden geleid tot ernstige openbare ordeverstoringen, waarbij de Mobiele Eenheid moest optreden om orde te herstellen", aldus de driehoek (burgemeester, hoofdofficier en politiechef). Volgens de politie zocht een groep van honderd personen woensdag na afloop van de WK-wedstrijd Frankrijk - Marokko bij Tussen Meer de confrontatie en greep de ME in. De driehoek benadrukt dat er morgen ruimte moet zijn voor spontane feesten in de stad. "De historische prestaties van het Marokkaans elftal mogen uiteraard uitbundig gevierd worden, ook op straat." Marokko wordt bij winst op Kroatië derde van de wereld. De politie werkt zaterdag samen met jongerenwerkers, straatcoaches en buurtvaders en -moeders. De driehoek stelt wel duidelijke grenzen aan een eventuele viering. Ordeverstoringen, het afsteken van zwaar vuurwerk en het dragen van gezichtsbedekkende kleding worden niet toegestaan. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

