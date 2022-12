Man van veel geld bestolen bij gewapende straatroof in Zuidoost

De politie is op zoek naar een man die verdacht wordt van een gewapende straatroof in Zuidoost. In Bureau 020 deze week een foto van de man.

De man op deze foto wordt ervan verdacht op 2 februari een andere man te hebben beroofd aan de Poederooienstraat. De verdachte deed dat vermoedelijk samen met nog een andere man. Ze dwingen het slachtoffer onder bedreiging van een vuurwapen om veel geld af te geven. "Dat moet een nare ervaring zijn geweest", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Herken jij de man op de foto? Meld je dan bij ons." Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

