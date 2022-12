Rechter verwerpt bezwaren tegen vroege excuses slavernijverleden

Mart Radio, een van origine Surinaamse radiozender in Zuidoost, spande samen met stichtingen Wi Kon Na Wan. Eer en Herstel, Afro-Caribische levensbeschouwing en Spiritualiteit en de stichting Ketikoti een kort geding aan tegen de staat.

Eind november lekte uit dat het kabinet van plan is om op 19 december excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. De organisaties vinden dat onverwacht snel en wilden dat de excuses werden opgeschort. Ze vinden 1 juli volgend jaar een beter moment. Op die dag is het precies 160 jaar geleden dat de slavernij officieel werd afgeschaft en 150 jaar geleden dat dit ook in de praktijk ten einde kwam. Ook vinden ze dat nog lopende onderzoeken naar het slavernijverleden moeten worden afgewacht.