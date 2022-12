Acht hulpbruggen geopend vanwege grote renovatie tussen Dam en Mercatorplein

Het project Oranje Loper, de werkzaamheden tussen het Mercatorplein en de Nieuwezijds Voorburgwal, is begonnen aan de volgende fase. Met de opening van de acht tijdelijke hulpbruggen kan de reparatie van de acht originele bruggen van start. Een enorme klus, waarvan het budget al flink overschreden is.

Een deel van het grote project om ruim 2,5 kilometer aan wegdek en bruggen te vervangen is al even begonnen. Zo is de voormalige Postzegelmarkt op de Nieuwezijds Voorburgwal al omgedoopt tot Postzegelpark en is een ander deel, de noordkant, naar verwachting in 2024 klaar. In de Da Costabuurt wordt daarnaast brug 108 onder handen genomen.

De acht originele bruggen zijn in zeer slechte staat en daarom was de renovatie hard nodig. Met de komst van de hulpbruggen, die door verschillende kunstenaars zijn ontworpen, kunnen fietsers en voetgangers alsnog gebruikmaken van de overgangen. En dat moeten ze ook wel eventjes blijven doen. Het Oranje Loper-project duurt in ieder geval tot en met 2026, maar het project is al eerder uitgesteld.

Herstel voor 30 jaar

Vanwege het uitstellen van het project, is het plan om sommige bruggen compleet te vervangen van de baan. De bruggen worden nu voor 'maar' de komende 30 jaar hersteld. Toch ziet wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) het niet als 'slechts 30 jaar'. "30 jaar is een lange tijd en kan je zoveel leren en te weten komen over brugherstel in die tijd."

De wethouder ziet er juist de positieve kanten van in. "Ik denk dat het heel goed is juist om te kijken wat behouden kan worden, in plaats van het helemaal te vervangen. Dan hoeft het natuurlijk minder te kosten, dus ik denk dat het een win-win is."

Flink over budget

En die kostenbeheersing is hoognodig. In eerste instantie werd er 116 miljoen euro voor het project uitgetrokken, maar de kosten liggen inmiddels al ver boven de 200 miljoen euro. Of die kosten nog verder oplopen, kan de wethouder nog geen uitspraak over doen. "We zitten nog midden in het onderzoek om te kijken of het ook op een andere manier kan, dus dat komt binnenkort."

Hoe lang de bruggen blijven liggen, is nog niet duidelijk. Van Marc Selanno, de kunstenaar van de brug bij de Admiralengracht, mag dat wel eventjes duren. "Ik ga er gewoon van genieten terwijl die bestaat en mensen aanwijzen: 'kijk dat is mijn brug'."

