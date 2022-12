Amsterdam krijgt 28 miljoen van het Rijk voor bouw van 9000 woningen

De gemeente krijgt geld van het Rijk voor de bouw van nieuwe woningen in de stad. In totaal wordt er 28 miljoen euro uitgetrokken voor drie nieuwbouwprojecten, die meer dan 9.000 woningen moeten realiseren.

De gemeente diende de drie projecten in voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) heeft alle drie de plannen van het college toegekend voor de subsidie. Het gaat om woningen in Zuidoost, Osdorp en in Noord.

In Zuidoost, bij de EG-buurt, H-buurt, K-buurt en Venserpolder, moeten in totaal 3313 woningen komen. Daarvoor is 8,9 miljoen euro toegekend. In Osdorp, bij het Osdorpplein, Dijkgraafplein, Reimerswaal, Wildemanbuurt, Blomwijcker én Meer en Oever, komen straks 1625 woningen. Het Rijk heeft voor dat project 9,1 miljoen euro uitgetrokken. Voor het Hamerkwartier in Noord is 10,4 miljoen euro beschikbaar, daar komen straks 4121 woningen. De start van de bouw van de woningen is gepland voor 2025.

"Ik kan niet anders dan verheugd zijn dat de drie projecten die Amsterdam bij het ministerie heeft ingediend zijn gehonoreerd", reageert wethouder Reinier van Dantzig (woningbouw). "De Woningbouwimpuls speelt een doorslaggevende rol in het snel realiseren van betaalbare woningen en het creëren van een prettige en veilige woonomgeving."

Volgens Van Dantzig is het geld van belang om de vraag naar woningen in de stad bij te kunnen houden. "In Zuidoost kunnen we starten met vernieuwing en verdichting, én met de verbetering van de leefomgeving. In het Hamerkwartier kunnen we de komende tien jaar aan de slag met het transformeren naar een woonwijk en in Osdorp starten we binnen drie jaar met het toevoegen van een substantieel aantal betaalbare woningen aan de bestaande woningvoorraad."

