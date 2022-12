Standbeeld 'Het gevecht' in Piet Wiedijkpark opgeblazen

Een standbeeld in het Piet Wiedijkpark in Osdorp is gisteravond opgeblazen. Flinke brokstukken liggen een stukje verderop in het grasveld. Volgens de woordvoerder van de politie moet het een explosie zijn geweest met 'heel veel kracht'.

Een buurtbewoner laat aan AT5 weten dat hij rond 22.20 uur een 'hele harde knal' hoorde. Een wijkagent is vanochtend langs het beeld geweest en zag dat die knal zeer waarschijnlijk bij het standbeeld is geweest. Wat er is gebruikt om het beeld mee op te blazen is nog niet duidelijk. De gemeente moet nog aangifte doen bij de politie om een onderzoek te laten starten.

Het standbeeld dat is opgeblazen is het beeld 'Het gevecht' van de kunstenaar Paul van Crimpen.

Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

Eerder

Aanbevolen artikelen