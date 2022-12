UWV: aantal WW-uitkeringen in de stad laagste ooit gemeten

De krapte op de arbeidsmarkt in de stad is niet nieuw. Afgelopen juli stelde het UWV dat in de regio de arbeidsmarkt 'zeer krap' was, dat was ondertussen al voor het derde kwartaal op rij. Volgens de overheidsorganisatie is het een trend die al sinds 2018 zichtbaar is en die na de coronacrisis en de lockdowns flink doorzette. Personeel dat door de coronacrisis ergens anders aan het werk was gegaan keerde namelijk vaak niet terug naar hun oude werk of sector.