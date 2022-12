Drie minderjarigen aangehouden bij ingreep ME op Tussen Meer

Na afloop van de verloren halve finale van Marokko was het rustiger in de stad dan na de eerdere wedstrijden van het Marokkaanse nationale elftal, zo meldt de politie. Wel zijn er gister in totaal drie minderjarigen aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk. Uiteindelijk moest de Mobiele Eenheid (ME) ingrijpen op Tussen Meer in Osdorp.

Rond 23.00 uur werd het in de omgeving van Tussen Meer onrustig en zocht een groep van zo'n honderd personen de confrontatie met de politie. Zij staken zwaar vuurwerk af en gooiden die in de richting van de politie. De driehoek (burgemeester, hoofdofficier en politiechef) besloot daarom om een noodbevel af te vaardigen. Vanwege de nodige ingreep van de ME tijdens eerdere wedstrijden van Marokko besloot de driehoek een dag voor de wedstrijd om vijf gebieden (Het Mercatorplein, Plein '40-'45, een deel van de Burgemeester De Vlugtlaan, Tussen Meer én de kruising van de Molukkenstraat en de Insulindeweg) aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. In die gebieden kon iedereen door de politie gefouilleerd worden, bijvoorbeeld op het bezit van zwaar vuurwerk. In totaal heeft de politie 169 personen gefouilleerd, hierbij werd niets aangetroffen. Het WK is voor Marokko nog niet afgelopen. Zaterdag spelen zij om 16.00 uur de troostfinale tegen Kroatië. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

