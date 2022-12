Jennifer is blind aan haar linkeroog en met rechts is ze slechtziend. Ze maakt gebruik van de taxiservice van het RMC - de enige aanbieder van AOV in de stad - om te sporten of om naar winkels of vrienden te gaan. Maar ondanks dat ze minimaal twee uur van tevoren boekt, gaat het de laatste tijd steeds vaker mis. "Of ze zijn te laat, of veel te vroeg, of je wordt helemaal vergeten." Vaker nog krijgt Jennifer te maken met chauffeurs die onaardig zijn.