Jaarwisseling met drone-, licht- en vuurwerkshows op Museumplein en bij A'dam Toren

De gemeente luidt het nieuwe jaar in met licht- en vuurwerkshows op het Museumplein en bij de A'dam Toren.

In Amsterdam geldt sinds de vorige jaarwisseling een algeheel afsteekverbod voor vuurwerk. Ook tijdens de laatste Oud en Nieuw zou er in plaats daarvan een vuurwerkshow komen, maar die kon door de toen geldende coronamaatregelen niet doorgaan. Burgemeester Halsema liet eerder al weten dat het handhaven van het afsteekverbod een 'forse uitdaging' is. Omdat er geen landelijk vuurwerkverbod bestaat, is het in nog wel gewoon mogelijk om vuurwerk in de stad te kopen en te bezitten.