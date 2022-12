Ook Molukkenstraat en Tussen Meer veiligheidsrisicogebied voor wedstrijd Marokko

De driehoek (burgemeester, hoofdofficier en politiechef) heeft besloten om voor morgen vijf gebieden aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Het Mercatorplein, Plein '40-'45 en een deel van de Burgemeester De Vlugtlaan zijn opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En dat geldt ook voor Tussen Meer en de kruising van de Molukkenstraat en de Insulindeweg. In de gebieden kan iedereen door de politie gefouilleerd worden, bijvoorbeeld op het bezit van zwaar vuurwerk.

De aanleiding voor de maatregel is de halve finale van het WK tussen Marokko en Frankrijk van morgen om 20.00 uur. De eerdere wedstrijden van het Marokkaanse elftal hebben in de verschillende gebieden geleid tot 'ernstige openbare ordeverstoringen', laat de driehoek weten in een verklaring. Op meerdere plekken moest de Mobiele Eenheid (ME) optreden.