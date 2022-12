Voetganger aangereden op de Van Woustraat

Een voetganger is eind van de dinsdagmorgen aangereden door een taxi op de Van Woustraat in de Pijp. Hij of zij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Ter hoogte van de bushalte reed de auto de voetganger aan. Vanwege de ernst van het letsel is de politie uren bezig geweest met sporenonderzoek door de verkeersongevallenanalyse. De taxichauffeur is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

Eerder

Aanbevolen artikelen