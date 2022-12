Michiel de Ruijtertunnel weer open na storing

De Michiel de Ruijtertunnel bij Centraal Station was aan het begin van de dinsdagmiddag dicht vanwege een storing. De slagboom is naar beneden en dat zorgt voor een lange file. Er is een storing in de brandmeldinstallatie.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de storing is hersteld en dat de tunnel inmiddels weer open is voor het verkeer.

