Het ongeluk gebeurde zaterdagavond rond 23.20 uur. Volgens getuigen reed de automobilist vanaf de Jan van Molenstraat de Tweede Hugo de Grootspraak in. Daar verloor de bestuurder vermoedelijk de macht over het stuur en reed aan de overkant van de weg de scooterrijder en de fietser aan, die in tegenovergestelde richting reden. De automobilist reed na het ongeluk door.