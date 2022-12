Geen grote schermen tijdens Marokko-Frankrijk, maar wat dan wel?

Voor het eerst in de geschiedenis van het WK staat Marokko in de halve finale van het WK. Reden genoeg voor veel Marokkaanse Amsterdammers om de wedstrijd tegen Frankrijk deze woensdag met grote groepen te kijken.

Sheher Khan, fractievoorzitter van DENK, vindt dat er vanuit de gemeente een plan moet komen om gereguleerd te kijken op bijvoorbeeld pleinen. Dat keurt burgemeester Halsema af, tot ongenoegen van Khan. Maar hoe wordt er dán gekeken? Op Tussen Meer proberen ze het woensdag leuk te houden.

"Dit is historisch", begint Abdullah Yildiz. Hij is eigenaar van Artisani op Tussen Meer. "Afgelopen keren was het leuk, en het wordt alleen maar leuker." Hij en twee horecazaken om hem heen zenden de wedstrijd op schermen uit. "Vorige keer hadden we een DJ, en nu zullen we ook weer kijken naar een band buiten. In de rust wordt al feest gevierd."

Khan ziet, ondanks de afkeur van Halsema, nog steeds het nu van gezamenlijk kijken. "Of dat buiten is of in de horecazaken, het verbindt. Naast de Marokkaanse gemeenschap zijn er heel veel Amsterdammers die Marokko nu supporten." Volgens hem kan het: "Het kan juist bijdragen aan een vredige avond."

Maar, los van feest is er ook veel gedoe na de overwinningen van Marokko. Na de spontane feesten op straat liep het uiteindelijk niet goed af. Onder andere op het Mercatorplein en op Tussen Meer eindigde het in rellerig gedrag waar bijvoorbeeld zwaar vuurwerk werd gegooid naar hulpverleners.

"Het is jammer dat een paar individuen het verpesten voor alle mensen die feest willen vieren", zegt Khan. Zo wordt ME ingezet op het Mercatorplein, en werd afgelopen zaterdag een noodbevel uitgeroepen op Tussen Meer waarbij iedereen de straat moest verlaten.

"Wij kunnen niet garanderen dat het niet uit de hand loopt", zegt de horeca-eigenaar. "We kunnen er alleen voor zorgen dat we het faciliteren en organiseren." Daarbij is het het plan om buurtmoeders en -vaders in te zetten. "Dat gebeurde al, maar dat kan veel meer. Het gaat juist mis als wordt ingegrepen en zij het gevoel krijgen dat ze niet mogen feestvieren en geen blijdschap mogen tonen."

Misgunnen

Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat de beslissing is genomen om geen grote schermen toe te staan, ondanks dat de prestaties van het Marokkaans elftal historisch zijn. "Nu de wedstrijden worden misbruikt door groepen jongeren om zich te misdragen, liggen grote publieke viewings sowieso niet voor de hand. Ook gewone fans zouden dan kwetsbaar worden voor vuurwerk en wangedrag."

Khan vindt de beslissing van Halsema, die deze middag als antwoord op zijn verzoek kwam, heel jammer. Hij heeft het idee dat het college hiermee Amsterdammers niet gunt om zo'n historisch moment te vieren. "We moeten dit vieren voor alle Amsterdammers, dus ook voor de Marokkaanse Amsterdammers."

In Tussen Meer hebben ze er zin in, woensdag hopen ze op winst en willen ze zorgen dat het goed verloopt. "Wij beslissen niet of de ME wordt ingezet, maar de vorige keren was het volgens mij niet nodig. Een of twee vuurwerkbommen, dat gebeurt ook tijdens een wedstrijd van Ajax."