Bewoner mishandeld bij overval Burgemeester De Vlugtlaan

De bewoner van een woning aan de Burgemeester De Vlugtlaan in Nieuw-West is zondag op maandagnacht overvallen en mishandeld. De politie is op zoek naar vier verdachten.

De vier drongen de woning rond 1.00 uur binnen. Nadat ze de bewoner mishandeld te hadden gingen ze er met verschillende persoonlijke spullen van het slachtoffervandoor. Ze reden vervolgens in onbekende richting weg in een auto. De politie heeft in en rond de woning onderzoek gedaan, maar tot nu toe is er nog niemand aangehouden. Het onderzoek is daarmee nog niet voorbij en de recherche roept getuigen die iets opvallends gezien hebben op om zich te melden. Ook mensen die camerabeelden hebben wordt gevraagd om zich te melden. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

