In Oost wordt op de kruising Mauritskade, Henriëtte Pimentelbrug de trambaan aangepakt. De rails zijn aan vernieuwing toe en ook wordt er nieuw asfalt gelegd. In Het Verkeer legt werkvoorbereider GVB Max Mahad uit, hoe ze hier te werk gaan.

Op de kruising Mauritskade, Henriëtte Pimentelbrug ligt een belangrijke tramverbinding. Werkvoorbereider GVB Max Mahad vertelt dat ze daarom veel 's nachts gaan werken om de tram overdag te kunnen laten rijden. "Overdag rijdt de tram. We kunnen niet het spoor eraf knippen en de tram laten wachten totdat wij het nieuwe spoor hebben aangebracht", zegt hij.

De winter komt eraan

Het is nog even spannend met het weer zegt Mahad lachend. Nu regent het, maar als het gaat sneeuwen staan ze voor een grote uitdaging. "We kunnen dan geen asfalt storten door het weer. Onder de vijf graden mogen we dit niet door laten gaan."

Ook een buurtbewoonster merkt de kou op. Zij heeft het vooral te doen met de werkmannen die in de kou aan het werk zijn. Gelukkig kan een jonge werkman haar geruststellen: "Het is even wennen, maar goed te doen. We zijn dik bekleed!"

Omleiding

Autoverkeer ervaart de meeste hinder vertelt Mahad. Autoverkeer kan niet via de Mauritskade richting Rhijnspoorplein rijden en wordt omgeleid via het Oosterpark of de Kattenburgerstraat. Ook benadrukt Mahad dat het op deze wegen een stuk drukker is dan normaal. Dit komt door de afsluiting van de Piet Heintunnel.

We spreken twee mannen vanuit een werkbusje: "We moeten nu een minuut of tien omrijden om naar het volgende adres te gaan", zegt de een. "Het is jammer dat alles afgesloten is. We blijven zoeken af en toe, ondanks de navigatie", voegt de ander toe.

Fietsers en voetgangers hebben weinig last van de werkzaamheden. Zij worden ter plekke omgeleid.

Als de weersomstandigheden goed blijven, dan duren de werkzaamheden t/m 16 december.