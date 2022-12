WK-feest Marokko loopt op meerdere plekken uit de hand: 13 aanhoudingen en 2 gewonden

Het bereiken van de halve finale van het WK zorgde zaterdagavond voor veel vreugde bij fans van Marokko. Toch sloeg de sfeer later op de avond om. Agenten hebben dertien aanhoudingen verricht, twee mensen raakten gewond.

"Er is met zwaar vuurwerk gegooid, op auto's gedanst en er zijn stenen gegooid naar de politie", aldus de politie. "Hierbij is ook een burger geraakt die overgebracht moest worden naar het ziekenhuis. Een ander slachtoffer heeft vuurwerk in het gezicht gekregen, dit slachtoffer kon zelfstandig naar het ziekenhuis. Dit heeft niets meer te maken met het vieren van een feestje."

De dertien verdachten zijn aangehouden voor belediging, zwaar vuurwerk, het dragen van gezichtsbedekking en het gooien van stenen. De recherche heeft deze zaken in onderzoek. De politie heeft zaterdagavond 340 keer preventief gefouilleerd en daarbij is één keer zwaar vuurwerk aangetroffen.

De zeven verdachten die huisarrest hadden naar aanleiding van eerdere ongeregeldheden werden zaterdagavond allemaal bezocht door agenten en ze hebben zich alle zeven aan de gedragsmaatregel gehouden, meldt de politie.

Waterkanon ingezet

Burgemeester Halsema kondigde zaterdag in de loop van de avond een noodbevel af voor Tussen Meer in Osdorp. Iedereen moest het gebied verlaten. Ook in Oost en iets verderop in Osdorp greep de ME in, al ging het toen niet om een noodbevel.

Een woordvoerder van de politie liet zaterdagavond al aan AT5 weten dat er op Tussen Meer zwaar vuurwerk afgestoken, was er sprake van een 'hele grimmige sfeer' en waren er heel veel mensen op de been. De driehoek (burgemeester, justitie en politie) besloot daarom in te grijpen.

Ook op andere plekken, zoals het Mercatorplein in West, was het onrustig. "Er is soms sprake van een jojo-effect, dan is het weer even rustig en dan wordt er zwaar vuurwerk afgestoken. Dat maakt het lastig inschatten", zegt de politiewoordvoerder.

Op een video van een buurtbewoner is te zien hoe verschillende ME-busjes met het Duitse waterkanon door de straat rijden. Het Duitse waterkanon is dit keer daadwerkelijk ingezet. "Er zijn verschillende standen en er is dit keer gesproeid", aldus de politiewoordvoerder.

Op de kruising van de Insulindeweg met de Molukkenstraat In Oost heeft de Mobiele Eenheid rond 20.10 uur kort ingegrepen. "Het was snel klaar", laat een omstander weten. "Ze sloten het kruispunt in vanaf alle vier de kanten."

De politiewoordvoerder benadrukt dat het in Oost niet om een noodbevel ging. Bij een noodbevel moet iedereen het gebied verlaten. Dit keer is er alleen een groep jongeren op een kruispunt weggestuurd.

Ongeveer een uur later kwam de Mobiele Eenheid in actie op Hoekenes in Osdorp. Op deze video is te zien hoe de leden van de ME in linie door de straat lopen:

De politie sprak aan het einde van de avond over een 'stevig optreden'. Agenten hebben dus dertien mensen opgepakt.

Eerder zaterdagavond stond Hoekenes vol met toeterende auto's:

Op andere plekken in Nieuw-West was het ook druk met toeterende auto's zaterdagavond.