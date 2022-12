Oranjekijkers in Arena bestolen van persoonlijke eigendommen

Nederland is niet de enige die zich vrijdag bestolen voelde na het verlies van Argentinië in de WK-kwartfinale. Een deel van de Oranjefans dat de wedstrijd gisteren keek in de Johan Cruijff ArenA is daar namelijk écht bestolen. Vanochtend kon de Koninklijke Marechaussee op Schiphol een man uit Algerije aanhouden met de eigendommen van een aantal fans.

De verdachte werd door de marechaussee op Schiphol aangesproken omdat hij verdacht gedrag vertoonde. Toen hij daarop werd gefouilleerd bleek hij allerlei spullen bij zich te hebben die niet van hem waren.

Bij de man werd onder meer een vrouwentas, verschillende bankpasjes, ov-chipkaarten, AirPods en een telefoon gevonden. Na onderzoek bleek een deel van de spullen gisteravond weggenomen in de Arena. De meeste spullen zijn inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaar.

De Koninklijke Marechaussee heeft de zaak in onderzoek. De man zit vast. De KNVB, organisator van evenement Huis van Oranje, laat weten geen meldingen te hebben gehad van bestolen fans. "We zijn in ieder geval blij dat de eigendommen terug zijn bij de rechtmatige eigenaren", aldus een woordvoerder.

