Woning Jan van Galenstraat gesloten na vondst van drugs met waarde van 2,8 miljoen

Een woning in de Jan van Galenstraat in West is op last van burgemeester Halsema gesloten. In de woning vond de politie op 14 november een enorme hoeveelheid drugs.

Agenten vonden er 111 blokken cocaïne, brokstukken, pillen en een geldtelmachine. De straatwaarde van de aangetroffen drugs bedraagt naar schatting ongeveer 2,8 miljoen euro. Niet bewoond In de woning stonden meerdere personen ingeschreven, waaronder twee minderjarigen. Toch zouden zij er eigenlijk niet gewoond hebben. Dat gaf ook de huurder toe. Normaal gesproken worden bewoners alleen gewaarschuwd na het aantreffen van drugs. Omdat het in dit geval niet om een bewoonde woning ging, er bij deze hoeveelheid drugs een verhoogd risico bestaat op criminaliteit en er in 2018 bij een doorzoeking door de politie ook drugs werd gevonden gaat de gemeente dit keer wel over tot sluiting. Verwarming De huurder probeerde de sluiting nog te voorkomen. De advocaat zei dat het gezin er alleen niet woonde omdat de centrale verwarming het niet deed. De gemeente vond het 'niet wenselijk' dat er weer mensen gaan wonen. "Eerst is herstel van de openbare orde door een periode van rust rondom deze woning noodzakelijk." De woning moet drie maanden dicht blijven. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

